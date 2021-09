Im Vorsitz folgt der Sohn auf den Vater

Der Schriesheimer Fußballclub SV 1919 hat einen fast neuen Vorstand: Der Vorsitzende Werner Morast übergab sein Amt an seinen Sohn Hermann, seine Stellvertreter Dirk Schneider und Thomas Bloemecke machten Platz für Marek Zwolinski und Sebastian Schromm.

Es mochte für die drei Vorstandsmitglieder nicht einfach gewesen sein, sich nach langen Diskussionen dafür zu entscheiden, ihre Ämter der Jugend anzuvertrauen. „Wir wollen die Arbeit und die Verantwortung an die nächste Generation weitergeben“, begründete Werner Morast, warum er und seine Stellvertreter sich nicht mehr zur Wahl stellten.

Mannschaften aus eigener Jugend

Gleichzeitig versprach der scheidende Vorsitzende, dass man sich nicht gänzlich aus dem „Geschäft“ zurückziehen wolle: „Wir stehen dem neuen Vorstand mit Rat und Tat zur Seite.“ Der Wechsel werde naht- und reibungslos vollzogen, war er überzeugt. So wurde der neue Kader einstimmig ins Amt gehoben.

Der neue Vorsitzende Hermann Morast dankte für das Vertrauen. Er sei zuversichtlich, dass der Verein „nicht schlechter“ geführt werde als bisher, scherzte er. „Wir setzen uns somit in ein gemachtes Nest“, dankte er dem alten Vorstand, ein solides Fundament übergeben zu haben.

Ziel der neuen Crew sei es, dauerhaft aktive Mannschaften aus der Jugend heraus aufzustellen. „Dazu braucht es eine konstante Anzahl von Bambini“, folgerte er. Derzeit gehöre man glücklicherweise zu den Vereinen, die in allen Jugendklassen eine komplette Mannschaft zusammenstellen können. „Andere Vereine müssen Spielgemeinschaften machen, wir nicht“. Außerdem wünschte er sich eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den anderen örtlichen Vereinen.

In seinem letzten Bericht sprach der scheidende Vorsitzende Werner Morast den Kunstrasen an, der mittlerweile in die Jahre gekommen ist und der in den nächsten Jahren erneuert werden muss. Die starke Abnutzung sei auch durch die Nutzung der Schulen gekommen. „Dagegen ist nichts einzuwenden“, äußerte er sich, doch es stelle sich dabei die Frage, inwieweit ein Verein einen Kunstrasen finanzieren und ein anderer ihn einfach mieten könne.

Corona hat den Mitgliederzahlen des Schriesheimer SV nichts anhaben können. Der Mitgliederstand ist mit 427, davon 36 Jugendliche, stabil geblieben. Während Spiele aufgrund von Corona abgesagt werden mussten, hatten sich viele freiwillige Helfer an wichtige und dringende Renovierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gemacht. Unter anderen habe man im Kiosk den Innenbereich erneuert und mit der Stadt sich an die Renovierung der Außenfassaden gemacht. „Man muss nicht immer schimpfen, man kann auch danke sagen“, wandte sich Morast an die Adresse der Stadt.

Mit einem neuen Trainerteam will der SV in der kommenden Saison attraktiven Fußball spielen, versprach Marek Zwolinski vom Spielausschuss und steckte das Ziel der Ersten Mannschaft auf Platz eins bis sechs. „In der A-Klasse ist es immer schwer, sich einen Aufstieg vorzunehmen“, so Zwolinski. Er sei jedoch sicher, dass das Potential dafür vorhanden sei. Einen guten Kader gebe es auch in der Zweiten Mannschaft, so dass hier ein einstelliger Tabellenplatz zu erreichen sei. „Langfristig wollen wir auf die eigene Jugend setzen, und das sieht recht gut aus.“

Gewählt wurden: als Vorsitzender: Hermann Morast; Zweiter Vorsitzender: Marek Zwolinski; Dritter Vorsitzender: Sebastian Schromm; Geschäftsführer: Klaus Zeller; Kassenprüfer: Sebastian Ost, Dennis Pagonas; Wirtschaftsausschuss: Thomas Bloemecke, Andreas Dreher, Peter Klotz, Rainer Holzmann, Christian Salfinger, Horst Lange, Thomas Dammannn, Daniel Richert, Dennis Pagonas; Beisitzer Spielausschuss: Sebastian Schromm, Julian Ullrich; 1. Jugendleiter: Thomas Dammann; 2. Jugendleiter: Tobias Apfel; Leiter AH: Ev Berberich, Ursula Hilfrich; Leiter Oldies: Horst Lange; Platzkassierer: Werner Morast, Artur Kratz, Friedrich Menges, Thomas Bloemecke, Harald Appel.