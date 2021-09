Im Landkreis gibt es gleich drei Wahlkreise

Am Sonntag, 26. September, sind die Bürgerinnen und Bürger des Rhein-Neckar-Kreises zur Wahl ihrer Abgeordneten im Deutschen Bundestag aufgerufen. Dabei sind die Städte und Gemeinden des über 548 000 Einwohner starken Landkreises wie bei den vorangegangenen Bundestagswahlen drei verschiedenen Wahlkreisen zugeordnet. Darauf weist das Landratsamt in einer Presseinformation hin.

Der Zuschnitt der drei Wahlkreise hat sich gegenüber der Wahl 2017 nicht geändert. Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, Heddesheim, Hemsbach, Hirschberg, Ilvesheim, Ladenburg, Laudenbach, Schriesheim und Weinheim gehören zum Wahlkreis 274 Heidelberg. Dieser fällt in die Zuständigkeit des Kreiswahlleiters der Stadt Heidelberg.

Die Kommunen in Rheinnähe, also Altlußheim, Brühl, Hockenheim, Ketsch, Neulußheim, Oftersheim, Plankstadt, Reilingen und Schwetzingen, bilden mit weiteren Gemeinden des nördlichen Landkreises Karlsruhe den Wahlkreis 278 Bruchsal-Schwetzingen. Die restlichen Wahlberechtigten aus den übrigen 34 Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises stimmen im Wahlkreis 277 Rhein-Neckar ab. Der Deutsche Bundestag wird nach dem Prinzip der „personalisierten Verhältniswahl“ gewählt. Alle Wählerinnen und Wähler haben dabei zwei Stimmen: Mit der Erststimme wählen sie den Abgeordneten, der den Wahlkreis ihrer Meinung nach im Bundestag vertreten soll. Damit wird das System der Persönlichkeitswahl gestärkt. Die Zweitstimme, mit der die Liste der Parteien gewählt wird, entscheidet aber maßgeblich über die politische Mandatsverteilung im Parlament.

Um den direkten Einzug ins Parlament über die Erststimme bewerben sich im Wahlkreis 274 Heidelberg Alexander Föhr (CDU), Elisabeth Krämer (SPD), Franziska Brantner (Grüne), Tim Nusser (FDP), Malte Kaufmann (AfD), Zara Kiziltas (Linke), Franziskus Schmitz (Die Partei), Daniel Brenzel (Freie Wähler), Bernhard Schweigert (MLPD), Ulrich Becker (Basis), Wasilios Vlachopoulos (Humanisten) Verena Willaredt (Volt), Friederike Benjes (Klimaliste BW).

Bereits am Wahlabend können die vorläufigen Ergebnisse aus dem Wahlkreis 277 Rhein-Neckar im Internet unter www.rhein-neckar-kreis.de/btwahl abgerufen werden. Endgültig festgestellt wird das Ergebnis im Rahmen der Kreiswahlausschusssitzung am Donnerstag, 30. September, um 11 Uhr im Landratsamt in Heidelberg.

Der „MM“ hat die Kandidierenden der Parteien, die 2017 aus eigener Kraft den Einzug ins Parlament geschafft haben, in den vergangenen Wochen ausführlich vorgestellt. Im Dossier zur Bundestagswahl sind die Porträts noch einmal nachzulesen. Auch in Videos kommen die Männer und Frauen zu Wort. hje/red