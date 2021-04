„Das Signal an die Bevölkerung: Unser Trinkwasser lag in den vergangenen Jahren im grünen Bereich. Bei Untersuchungen wurden alle Grenzwerte eingehalten.“ So klang die Botschaft des Verbandsvorsitzenden und Heddesheimer Bürgermeisters Michael Kessler als Fazit der Versammlung des Zweckverbands „Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße“ vom Dienstagabend.

Für den Erhalt von Qualität und Quantität des Trinkwassers in Heddesheim und Hirschberg, hat der gemeinsame Zweckverband 2020 knapp 750 000 Euro ausgegeben. Und auch der Wirtschaftsplan für 2021 sieht Ausgaben von mehr als 850 000 Euro vor, damit die Einwohner der beiden Gemeinden auch künftig über ausreichend Trinkwasser von hoher Güte verfügen können. Für den Jahresabschluss 2020 sowie den Wirtschaftsplan 2021 gab’s einhellige Zustimmung.

Investitionen stehen an

„Die Wasserversorgung ist ein zentrales Thema für unsere beiden Kommunen – und läuft trotz Corona weiter“, betonte Verbandsvorsitzender Kessler. Allerdings warnte er, dass bald höhere Investitionen auf den Verband zukommen werden: „Noch nicht vor 2024, aber dann stehen größere Aktivitäten an.“ Für 2021 ist unter anderem ein Anschluss an das Weinheimer Rohrnetz bei Hohensachsen geplant. „Für den Fall der Fälle“, betonte Kessler. Auch eine bauliche Trennung der Brunnenzuleitungen ins Wasserwerk der beiden Gemeinden samt Spüleinrichtung lässt sich der Verband in diesem Jahr 100 000 Euro kosten. Kessler: „Eine wichtige Investition in die Betriebs- und Versorgungssicherheit. Wir müssen reaktionsfähig bleiben. Da haben wir schon Lehrgeld bezahlt.“

Erstmals tagte das Gremium im Heddesheimer Bürgerhaus – wegen der Pandemie. Dafür lagen auch für alle Teilnehmer Selbsttest bereit. In seinem Lagebericht bedauerte der Heddesheimer Bürgermeister, dass sich die Erneuerung der Datenübertragung aus den Übergabeschächten „in Corona-Zeiten schwierig und zäh gestaltet“. Es sei jedoch wichtig, dass die Zählerstrukturen im Trinkwasser-Netzwerk komplett funktionierten. „Das muss jetzt abgeschlossen werden“, erklärte Kessler, immerhin beschäftige sich der Verband damit schon seit 2019. Er rechne nun mit einer Endabnahme „in fünf Wochen“. Der Kostenrahmen für die wichtige Maßnahme bleibe mit 205 000 Euro „im Rahmen“.

Als weiteres dringliches Thema nannte der Verbandsvorsitzende die Nitratbelastung im Trinkwasser: „Wie können wir durch Bewirtschaftungshinweise an die Landwirte sowie Auflagen das Nitrat im Boden reduzieren?“ Hier setzt Kessler auf Zusammenarbeit mit den Bauern bei Düngungsarten und - mengen sowie auf Verträge mit Anweisungen für die Landwirte, die dafür dann auch Prämien erhielten. Kessler: „Ich hoffe, dass das fruchtet!“

Für die Hirschberger vermeldete der Zweckverband für 2020 prozentual erstmals mehr Wasserverbrauch als für Heddesheim. Damit muss Hirschberg 2021 mit 310 775 Euro mehr Betriebskostenumlage zahlen als die Partnergemeinde mit 305 495 Euro. „Wir haben mit Verlusten im Netz zu kämpfen, aber da sind wir dran und werden unsere Hausaufgaben machen“, versprach Hirschbergs Bürgermeister Ralf Gänshirt. „Wasserrohrbrüche zu beheben, bedeutet einen erheblichen Aufwand“, wusste Kessler aus eigenen Erfahrungen aus seiner Gemeinde zu berichten. Das sei teurer, „als dass, was da wegläuft“, müsse aber aus ökologischen Gesichtspunkten natürlich repariert werden.

