Ilvesheim: Mehrere Vereine stellen sich hinter den Bau eines neuen Bades

Ilvesheim. Mehrere Vereine und Organisationen, die das Ilvesheimer Hallenbad nutzen, haben sich deutlich für den Bau eines Bades in Ilvesheim ausgesprochen. Das gab Bürgermeister Andreas Metz in einer mit den Vereinen abgestimmten Erklärung bekannt. In der Runde sei die Idee aufgekommen, eine Kommunengrenzen überschreitende Initiative zu starten, beispielsweise eine Bürgerinitiative oder einen Förderverein, heißt es in der Mitteilung.

Teilnehmer der Konferenz waren die Friedrich-Ebert-Grundschule Ilvesheim, die DLRG Ortsgruppe Ilvesheim, die Volkshochschule Ladenburg-Ilvesheim, die Schwimmschule Flipper, die TSG-Kindersportschule-Seckenheim, die Schloss-Schule Ilvesheim sowie die Gemeindeverwaltung. Anlass für die Aussprache war die bevorstehende endgültige Schließung des Hallenbades. Wenn es im Frühjahr dauerhaft schließt, hat Ilvesheim kein Bad mehr.

Eine Übergangslösung für den nicht-öffentlichen Badebetrieb könnte eine Kooperation mit der Schloss-Schule sein, wo es ein Schwimmbecken gibt. Dort könnten "kleinen Gruppen der DLRG oder der Grundschule einige wenige Zeitfenster eingeräumt werden. Dafür sollen die organisatorischen und räumlichen Gegebenheiten in einem gemeinsamen vor-Ort-Termin überprüft werden", heißt es in der Mitteilung.

Das übergeordnete Ziel müsse aus Sicht der bei der Versammlung Anwesenden jedoch der Neubau eines Bades in Ilvesheim sein. Alle Beteiligten sprachen sich für ein Hallen- oder Kombibad aus, da Schwimmunterricht in einem Freibad "so gut wie unmöglich" sei.

Die Gemeinde Ilvesheim möchte auf dem Gelände des ehemaligen Freibades am Festplatz ein kombiniertes Hallen- und Freibad errichten. Aktuelle Kostenschätzungen gehen von 13,8 Millionen Euro für den Hallenbad-Teil und von gut vier Millionen Euro für den Freibad-Teil aus. Aktuell gibt es einen Bürgerentscheid aus dem Jahr 2015, in dem sich die Ilvesheimerinnen und Ilvesheimer mehrheitlich für das Bad aussprachen.

Außerdem ist eine Mehrheit aus Freien Wählern, SPD, Teilen der CDU und dem Bürgermeister für das Projekt. Mit den Grünen und Teilen der CDU gibt es aber auch einige Gegner des Vorhabens im Gemeinderat. Das Thema bleibt umstritten, wie auch die jüngsten Haushaltsberatungen zeigten.