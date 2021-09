Ilvesheim: Große Betroffenheit über Todesfall in Partnergemeinde Chécy

Ilvesheim. Er engagierte sich für die deutsch-französische Partnerschaft von Ilvesheim und Chécy, bekleidete zahlreiche öffentliche Ämter und wurde von seinen Mitmenschen stets respektiert und geschätzt: Jean-Pierre Leprêtre ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das teilten Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz und Claudine Grobol, Präsidentin des Partnerschaftskomitees in Chécy, mit. Leprêtre selbst stand dem Komitee zwischen 2000 und 2009 als Präsident vor. Die Partnerschaft zwischen der 8800-Einwohner-Gemeinde Chécy und Ilvesheim besteht seit 1994.

„Immer ehrlich“

Der promovierte Ingenieur und Geologe arbeitete hauptberuflich an einem Forschungsinstitut in der nahe gelegenen Großstadt Orléans. Die Zeit außerhalb des Berufs widmete er in vielfältiger Weise der Gemeinde Chécy. So war er unter anderem für die Finanzen der Kommune zuständig (in Frankreich übernehmen auch ehrenamtliche diverse Verwaltungsaufgaben). Darüber hinaus war er Teil mehrerer Kommissionen in den Bereichen Bildung, Jugend, Tourismus, Personal, Sport, Kultur und Wirtschaft.

„Wir waren ,Partnerschaftsfreunde‘, weil wir fest an die gleiche Sache glauben, an die Überwindung der Feindschaft zwischen unseren beiden Völkern“, sagt Detlef Kleineidam. Der Ilvesheimer Steinmetzmeister war selbst viele Jahre als Vorsitzender des Ilvesheimer Partnerschaftskomitees in der grenzüberschreitenden Arbeit aktiv und schätzt immer noch die „ehrliche – und damit manchmal auch unbequeme Art“ Leprêtres. Auch die ehemalige Gemeinderätin Margarete Zitzelsberger (Grüne) erinnert sich noch an zahlreiche Begegnungen. Interessant sei vor allem der Tag gewesen, als eine Gemeinderatsdelegation offiziell am Gedenktag „Kriegsende“ in Chécy war.

Dass der Tod auch viele Menschen in Ilvesheim bewegt, zeigen die zahlreichen und umfangreichen Reaktionen. Detlef Kleineidam hat sich eingehend geäußert, in der gedruckten Fassung dieses Textes musste stark gekürzt werden. Deshalb folgen an dieser Stelle die eindrücklichen Worte: "Ich bedaure den Tod von Jean-Pierre Leprètre sehr. Wir waren nicht unbedingt das, was man „Freunde“ nennt, davon habe ich in Chécy andere, engere Beziehungen, als es die zu Jean-Pierre gewesen war. Aber wir waren „Partnerschaftsfreunde“, was, in diesem Zusammenhang, bedeutet, dass wir fest an die gleiche Sache glauben, an die Überwindung der Feindschaft zwischen unseren beiden Völkern, die sich über Jahrhunderte hinweg und bis in die Generation unserer Väter hinein bekämpft hatten, obwohl sich beide eigentlich sehr ähnlich sind und den Aufbau einer dauerhaften, intensiven Freundschaft."

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An ihm sei kein falscher Zug gewesen, keine Eitelkeit und "ich weiß, dass er mich lange Zeit vielleicht nicht mochte", sagt Kleineidam und fährt fort: "Man muss den Partner nicht unbedingt mögen, wenn es um so große Ziele geht, wie es die Völkerverständigung zwischen Frankreich und Deutschland, zwischen Chécy und Ilvesheim ist. Aber ich denke, dass meine Ansprache damals in Chécy 2009 anlässlich der Feier zum 15jährigen Jubiläum der Partnerschaft, gehalten in Französisch und noch dazu in Reimform, ihn dann doch davon überzeugt hat, dass wir beide als Vorsitzende der jeweiligen Partnerschaftskomitees das gleiche Ziel haben. Jean-Pierre Leprètre gebührt aufgrund seiner Leistungen für die Gemeinde und für unsere Städtepartnerschaft in Chécy, aber auch in Ilvesheim ein ehrendes Andenken. Seiner Frau und Familie werde ich persönlich meine Kondolenz erweisen."

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2