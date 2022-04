Brunnen-Sanierung in Ilvesheim steht an

Ilvesheim. Bereits seit einigen Jahren gestaltet die Gemeinde Ilvesheim den Rathausvorplatz Schritt für Schritt neu. Beispiele dafür sind die Fassade des Rathauses oder die Brunnenskulptur, die bereits im vergangenen Jahr repariert wurde. Nun ist der gesamte Bereich rund um den Brunnen dran. Der Gemeinderat und seine angeschlossenen Gremien haben sich in den vergangenen Sitzungen mit dem Thema befasst und wichtige Aufträge vergeben. Die Beschlüsse fielen einstimmig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Zuschlag hat eine Firma aus Heidelberg bekommen. Mit knapp 50 000 Euro liegen die Kosten in dem Rahmen, der im Haushalt für dieses Jahr bereits veranschlagt war. „Die Ausführungen der Sanierungsarbeiten beginnen voraussichtlich Mitte Juni und dauern bis Ende Juli an“, schreibt die Verwaltung in einer Vorlage. Sie betont darüber hinaus: „Die aktuelle Formgebung des Vorplatzes bleibt bestehen, es findet eine reine Sanierung statt.“

Doch was wird konkret gemacht? Wie aus der Vorlage hervorgeht, steht unter anderem der Einbau einer neuen Brunnenanlage an. Sie ist laut Verwaltung defekt und außerdem undicht. „Im Zuge des Neuaufbaus des Brunnens wird auch die Wasserversorgung geändert, so dass die Anlage künftig mit Regenwasser betrieben werden kann“, heißt es außerdem. Die Hochbeete sind nicht mehr stabil, der Mörtel hat sich an mehreren Stellen schon aufgelöst. Die bereits reparierte Brunnenskulptur wird gereinigt. Die Bepflanzung wird erneuert.

Im Technischen Ausschuss regten einige Räte an, die Bepflanzung möglichst bienenfreundlich zu gestalten und standortheimische Gewächse zu pflanzen. „Die Verwaltung wird in Abstimmung mit der ausführenden Firma einen entsprechenden Gestaltungsvorschlag ausarbeiten und dem Technischen Ausschuss vorstellen“, heißt es dazu aus dem Rathaus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2