Hilfe für den Wärmebus

In der evangelischen Stadtkirche Ladenburg steht noch bis Mittwoch, 22. Dezember, eine Lebensmittel-Sammelbox der Malteser Heidelberg. Die Sachspenden unterstützen die Arbeit des Wärmebusses für Obdachlose sowie Bedürftige und können täglich zwischen 9 und 16 Uhr in der offenen Kirche in den Korb gelegt werden.

Auf der Wunschliste stehen Fünf-Minuten-Terrinen, Instant- und Dosensuppen oder -eintöpfe, Power- und Müsliriegel und einzeln verpackte Süßigkeiten. Ebenso gefragt sind Papiertaschentücher, Zahnpasta und Zahnbürsten, Duschgel und Deo für Männer und Frauen und Rasierschaum. Es wird darum gebeten, dass keine Kühlwaren abgegeben werden. pj