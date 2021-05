„Heisemer Straßenfest“ fällt erneut aus

Die Nachricht überrascht in Corona-Zeiten nicht, stimmt aber dennoch sehr traurig: Das Heisemer Straßenfest vom 2. bis 4. Juli 2021 im Hirschberger Ortsteil Leutershausen wird ersatzlos abgesagt. Wer den langjährigen Organisator Walter Scholl kennt, weiß, dass er bis zuletzt gehofft hatte, doch noch irgendetwas auf die Beine stellen zu können. Auf der anderen Seite war ihm aber nach der Absage im vergangenen Jahr klar: „Die Corona-Pandemie verschwindet so schnell nicht. Somit wird es schwierig, etwas zu organisieren.“

AdUnit urban-intext1

Heddesheim feiert doppelt

Auch in anderen Kommunen sind Absagen bereits erfolgt oder stehen im Raum: Ladenburg beispielsweise zögert noch mit der Bekanntgabe der Absage des Altstadtfests, der dazugehörige Flohmarkt indes ist bereits der Pandemie zum Opfer gefallen. Auch die beliebten Ladenburger Oldtimer-Tage wurden gestern Abend mit Hinweis auf die Pandemielage abgesagt. „Die Risiken für eine Oldtimer-Ausfahrt mit etwa 50 Fahrzeugen und mindestens 100 Personen sind einfach zu hoch“, erklärte Winfried A. Seidel für das Automuseum-Team. „Auch unser Museumsfest, zu dem einige hundert Menschen kommen, ist unter Corona-Auflagen kaum zu organisieren“, so Seidel weiter.

In Edingen-Neckarhausen wird die beliebte Veranstaltung „Rund ums Schloss“ abermals nicht stattfinden. Auch der Aktionstag „Lebendiger Neckar“ ist bereits abgesagt.

In Heddesheim dagegen stehen die Zeichen auf Feiern. Los geht es mit dem dreitägigen Dorfplatzfest vom 16. bis 18. Juli und dem „Dorffeschd“ am 24. und 25. Juli, beides im Ortskern. Das Sommerfest am See ist für den 7. August geplant. Die Weinstadt Schriesheim setzt nach der Absage des Mathaisemarktes im Frühjahr nun ganz auf das traditionelle Kerwe-Straßenfest am ersten Wochenende im September.

AdUnit urban-intext2

In Leutershausen hatte Scholl immer wieder Kontakt zum Bürgermeisteramt. Zuletzt hakte er bei den 14 teilnehmenden Vereinen und Organisationen nach. „Ich habe dann das Thema Verlegen in den Herbst vorgeschlagen. Zudem brachte ich ein kleineres Straßenfest ins Spiel“, erzählt Scholl. Aber: „Die Vereine klagen seit Jahren über fehlendes Personal. Und jetzt hätten sie noch den Zugang kontrollieren müssen“, konnte Scholl nachvollziehen, weshalb bei den Vereinen wenig Begeisterung über eine Verschiebung oder über ein kleineres Straßenfest vorherrschte. „Die Vereine hätten einen erhöhten Aufwand bei weniger Umsatz gehabt“, meint der Organisator. Es stellte sich die Frage, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt.

Damit stand für alle fest: Im Jahr 2021 fällt das Straßenfest erneut aus. Das 44. Straßenfest steigt somit vom 1. bis 3. Juli 2022. Organisator Scholl ist weiterhin auf der Suche nach Ideen für das Fest. Sicher ist: 2022 gibt es den Heisemer Zweikampf, die Kinderolympiade und den Vergnügungspark.

AdUnit urban-intext3