Heimkampf der ASV-Heber

Nach längerer Corona-bedingter Pause findet die Oberligasaison der Ladenburger ASV-Gewichtheber am Samstag, 26. Februar, um 19 Uhr in der Lobdengauhalle ihre Fortsetzung. Zutritt haben Geimpfte, Genesene und Getestete (3G). Mit einem Heimkampf gegen KSV Lörrach geht es wieder an die Hantel.

Abteilungsleiter Thomas Roß weiß, dass sein Team „stark motiviert ist, gute Leistungen zu erbringen“. Es sei jedoch schwer, die Leistungsfähigkeit des Gegners einzuschätzen: „Nicht alle Vereine konnten in der wettkampffreien Zeit trainieren und haben deshalb auch einige Sportler verloren“, so Roß zu einer Folge der Pandemie. pj

