Heimatrock sagt ab

Das für diesen Freitag, 27. Januar, angekündigte Konzert von Fish and Scale im Ladenburger Bar-Restaurant Heimatrock wird um eine Woche verschoben. Wegen einer starken Erkältung hütet der Indie-Folk-Musiker derzeit das Bett, wie die Wirtin Sabine Gantner am Mittwoch mitteilt. Der Sänger, Songschreiber und Gitarrist aus Franken soll nun am Freitag, 3. Februar, um 19.30 Uhr in der Neckarstraße 62 (am Freibad) auftreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut Ankündigung sind seine kunstvoll arrangierten Songs eine Hommage an das Leben. Sein aktuelles Album heißt „You Can Call Me Love“. Der Eintritt ist frei, doch für eine bessere Planung ist eine Reservierung notwendig (www.heimatrock.de). pj