Hauswand in Wiesloch eingestürzt: Ursache weiter unklar

Wiesloch. Einen Tag nach dem Einsturz einer Hauswand in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist die Unglücksursache weiter unklar. Die Untersuchungen dürften länger dauern, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag auf Anfrage. Die Außenwand des Wohnhauses war am Mittwochmorgen um kurz vor 05.00 Uhr eingestürzt. Die Bewohner hatten das Haus bei Eintreffen der Polizei bereits verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Baugefährdung. Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar.

