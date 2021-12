Haushalt beschlossen

Die Synode des evangelischen Kirchenbezirks Neckar-Bergstraße hat den Haushaltsplan für 2022/2023 einstimmig beschlossen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Mehr als 60 stimmberechtigte und beratende Synodale trafen sich am Donnerstag online zur Herbstsitzung. Die Bezirkssynode ist das Kirchenparlament auf Bezirksebene, ihre Mitglieder vertreten die einzelnen Kirchengemeinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Andacht ging Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller auf eine Umfrage zum Thema „Was löst der aktuelle Zustand der Kirche in mir aus?“ ein. Am häufigsten wurde das Wort „Sehnsucht“ genannt. Nach der Verpflichtung der neuen Synodalen stellte Christian Hoffmann, stellvertretender Vorsitzender der Synode, das Jahresergebnis 2020 und den Haushaltsplan des Kirchenbezirkes 2022/23 vor. Ohne große Diskussion wurde der Haushaltsplan im Anschluss verabschiedet. Danach wählte die Synode Thomas Joachim aus Heddesheim zum stellvertretenden Bezirkskirchenrat. Abgestimmt wurde auch über das neue Siegel des Kirchenbezirks mit dem neuen Namen „Neckar-Bergstraße“.

Aus der Arbeit des Bezirkskirchenrates wurde berichtet, dass es bereits erste Beratungen zum Strategieprozess „ekiba2032“ gegeben hat. Es wird an einer Zeitschiene gearbeitet, im Frühjahr 2022 sollen in den Regionen erweiterte Regionalsynoden stattfinden. Der Vorsitzende der Bezirkssynode, Pfarrer Andreas Pollack, berichtete vom landesweiten Treffen der Bezirkssynodenvorstehenden. Die Veränderung der Kirche und der Sparkurs seien überall die vorherrschenden Themen, so Pollack.