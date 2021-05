Hass-Schreiben bleiben ungesühnt

71 E-Mails gingen an verschiedene Institutionen und Personen des öffentlichen Lebens, in denen unter anderem gegen Migranten, Juden, Muslime und Flüchtlinge gehetzt wird. Schreiben, in denen die Empfänger auch mit dem Tode bedroht und Sprengstoffanschläge angekündigt werden; gezeichnet sind die Mails zumeist mit „Die Enkel Adolf Hitlers“. Der Tatzeitraum liegt zwischen Februar 2018 und August 2020, ein großer Teil der über ein anonymisierendes E-Mail-Verfahren verschickten Schreiben ist adressiert an Menschen in Weinheim, Ladenburg, der gesamten Region und darüber hinaus.

Der Täter ist zwischenzeitlich ermittelt, die Tatvorwürfe lauten Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Volksverhetzung. Das Ermittlungsverfahren wurde im Februar dieses Jahres eingestellt, da ein eingeholtes psychiatrisches Gutachten zu dem Ergebnis kam, dass der Tatverdächtige zu den Tatzeiten aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig war. Das teilt die Staatsanwaltschaft Mannheim auf Anfrage mit. Hinweise auf Mittäter hätten sich nicht ergeben.

Eine strafrechtliche Verfolgung des Täters, es soll es sich dabei um einen Mann aus einer Bergstraßengemeinde handeln, ist nicht möglich. Für den Täter hatten die Ermittlungen keine unmittelbaren Folgen, denn für eine noch zu erwägende Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus waren die gesetzlichen Hürden zu hoch. Laut Staatsanwaltschaft bedeute dies jedoch nicht, dass der Beschuldigte mittlerweile genesen ist.

Die komplette Tragweite wurde erst in den vergangenen Monaten bekannt, der Staatsschutz war eingeschaltet. Rückblende: Beginnend im Februar 2018 wurden Drohmails an verschiedene Personen und Institutionen verschickt, der im Umgang mit Computern offenbar versierte Täter nutzte dabei einen sogenannten Mixmaster-Remailer, der keinen Rückschluss auf den Absender zulässt.

Anschläge angekündigt

Inhaltlich bekannte er sich zum Nationalsozialismus, kündigte rohe Gewalt an, drohte mit Sprengstoffanschlägen und dem Einsatz von Schusswaffen. Die Adressaten waren recht unterschiedlich gewählt und hatten für den Verfasser doch eines gemeinsam: eine vermeintlich antideutsche Einstellung.

Die Schreiben gingen unter anderem an das Büro des Weinheimer Oberbürgermeisters und an das Bündnis „Weinheim bleibt bunt“, mehrfach an das Polizeirevier Weinheim sowie an die muslimische Moscheegemeinde in Weinheim. Der Mann hinterließ auch einen Kommentar auf der Website des Fördervereins Ehemaligen Synagoge Hemsbach, er kündigte dem Freizeitbad Miramar einen Sprengstoffanschlag an und bedrohte in Ladenburg zwei in der Flüchtlingsarbeit ehrenamtlich tätige Frauen mit dem Tod. Die Liste ist noch viel länger.

Ladenburgerinnen betroffen

Offensichtlich machte der Täter trotz des ausgeklügelten E-Mail-Versands Fehler. Anfang September 2020 kam es zur Festnahme, der Täter war geständig. Als Grund für seine Taten soll er angegeben haben, über längere Zeit seine ihm verordneten Psychopharmaka nicht eingenommen zu haben. Am Tag seiner Festnahme – worauf knapp zwei Monate Untersuchungshaft folgten – wurden neben Äxten auch eine funktionsfähige Armbrust, sogenannte Hieb- und Stoßwaffen, eine Schreckschusspistole sowie eine Zielscheibe mit dem Konterfei der Bundeskanzlerin gefunden.

