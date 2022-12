Handgemenge nach Unfall in Weinheim

Am späten Donnerstagabend hat sich ein Unfall in der Moltkestraße in Weinheim ereignet, welcher laut Polizeiangaben in einem Handgemenge der beteiligten Personen endete. Gegen 22.40 Uhr war ein 58-jähriger E-Scooter-Fahrer auf der Moltkestraße unterwegs, als er im betrunkenen Zustand ein geparktes Fahrzeug streifte und einen weiteren Pkw touchierte. Nachdem der Fahrzeugeigentümer und dessen Begleitung den 58-Jährigen ansprachen, wollte dieser zunächst seine Fahrt fortsetzen, wurde aber von den beiden Zeugen festgehalten. Eine weitere Zeugin informierte die kurze Zeit später eintreffende Polizei. Der Unfallverursacher rief mehrere Familienangehörige an die Unfallstelle, wodurch die Auseinandersetzung noch hitziger wurde. Die Beamten des Polizeirevier Weinheims schritten schließlich ein. Sie stellten bei dem 58-Jährigen einen Alkoholwert von über 1,4 Promille fest und nahmen ihn zur Blutentnahme auf die Dienststelle mit. Außerdem besaß er keinen Führerschein. kur/pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1