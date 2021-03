Haftbefehl gegen mutmaßlichen Drogenhändler erlassen

Eschelbronn. Einen mutmaßlichen Drogenhändler hat die Polizei in Eschelbronn ausfindig gemacht. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Heidelberg am Donnerstag mitteilten, stehe ein 33-jähriger Mann im dringenden Verdacht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unerlaubt Handel getrieben sowie Betäubungsmittel besessen zu haben.

Nachdem ein richterlicher Beschluss eingeholt wurde, durchsuchten Beamten der Polizei Waibstadt die Wohnung des Mannes. Dabei seien rund 850 Gramm Amphetamin sowie knapp 50 Gramm Marihuana sichergestellt worden. Unterstützt wurden die Waibstadter Beamten beim Einsatz von Kräften der Bereitschaftspolizei und einem Rauschgiftspürhund der Hundestaffel Walldorf.

Der 33-Jährige wurde festgenommen und am Dienstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.