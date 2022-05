Grundschüler lernen, was Inklusion ausmacht

Schriesheim. Wie fühlt es sich an, mit einem Handicap durchs Leben zu gehen? Mit dieser Frage setzten sich die Strahlenberger Grundschüler der vierten Klasse am Donnerstag, dem europäischen Protesttag von Menschen mit Behinderung, mit ihrer Klassenlehrerin Miriam Kohl in Schriesheim auseinander.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir wollen schon die Grundschüler für die Belange von Menschen mit Behinderungen sensibilisieren“, informierte Schulleiterin Stefanie Zschätzsch. Unterstützt wurde die Schulstunde von der Inklusionsbeauftragten Karin Stangl, Almut Amberg vom Zentrum für Inklusion des Pilgerhauses Weinheim, der Bürgerbeauftragten Barbara Schenk-Zitsch und einem „Experten in eigener Sache“, dem stark sehbehinderten Florian Fehst. „Wir wollen das Bewusstsein mehr in die Öffentlichkeit rücken und den Schülern zeigen, welche Barrieren Betroffene im Alltag zu bewältigen haben“, erläuterte die Inklusionsbeauftragte Karin Stangl.

Hilfsmittel kennengelernt

Zu dieser besonderen Unterrichtsstunde war auch Bürgermeister Christoph Oeldorf gekommen, der erstmal von den Schülerinnen und Schülern mit Fragen überhäuft wurde: Ob das Amt des Bürgermeisters schwer sei etwa – und wie viele Stunden er zu arbeiten habe.

Danach erzählten die Kinder, was sie an diesem Tag anhand von Übungen über Inklusion gelernt haben: Man sprach über Ausgrenzung und darüber, dass Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen sehr gut gemeinsam in einer Klasse lernen können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Interessiert hörten die Viertklässler Fabian Fehst zu, der ihnen von seiner Büroarbeit erzählte. Der Blindenstock ist ihm ein nützliches Hilfsmittel, und er demonstrierte, wie er sich mittels einer „Orcam“ Texte vorlesen lassen kann. Er steckte das Gerät an den Bügel seiner Brille, schaltete es ein, und sofort erkannte die Kamera die Schrift und las den Text. „Dieses Gerät ist für mich eine große Hilfe“, berichtete er.

Die Schüler erfuhren in einem Selbsterfahrungstest, wie es sich anfühlt, wenn man stark sehbehindert ist. Dazu setzten sie eine Simulationsbrille auf und versuchten, Wasser in ein Glas zu füllen – was ihnen nicht immer gelang. Sie probierten, mit der Brille Geld abzuzählen und begaben sich orientierungslos – mit Hilfe eines Sehenden – durch das Schulhaus.

„Das war alles so komisch“, berichtete Schülerin Luisa, sie habe mit der Brille nur wenig gesehen. Und nachdem sie diese abgesetzt hatte, taten ihr die Augen weh. Besonders interessant war für sie die sogenannte Gebärdensprache, die man oft im Fernsehen sieht. „Das ist ganz schön schwer“, stellte sie fest und versuchte, mit ihren Fingern ihren Namen zu formen.