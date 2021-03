Grüne im Wahlkreis Weinheim bislang vorne

Sondierungen Sondierungsgespräche: BKA-Experte rät Kretschmann, die anderen Parteien zappeln zu lassen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sollte die anderen Parteien in den Sondierungsgesprächen aus Sicht des Verhandlungsexperten Thorsten Hofmann möglichst lange zappeln lassen. „Zeit ist ein Machtfaktor“, sagte Hofmann, der einst als Ermittler des Bundeskriminalamts mit Geiselnehmern und Erpressern verhandelte. Die Tatsache, dass Kretschmann sowohl von SPD und FDP als auch von der CDU umworben werde, erzeuge Druck und schaffe Abhängigkeiten. „Lass die Gesprächspartner in der Unsicherheitslage, dann sind sie bereit, noch mehr Zugeständnisse zu machen“, empfiehlt Hofmann. Alle wollen mit den Grünen Hofmann hat als Ermittler beim Bundeskriminalamt mit Kriminellen verhandelt, heute berät er Unternehmen, Verbände und die Politik. Auch Koalitionsverhandlungen hat er schon begleitet. Er lehrt Verhandlungsmanagement an der Quadriga Hochschule Berlin. „Wenn sich jemand mit mir an einen Tisch setzt, egal ob bei einer Geiselnahme oder einer politischen Verhandlung, dann will er auch was von mir“, sagt er. „Für irgendetwas braucht mich das Gegenüber, sonst würde es nicht mit mir sprechen. Mein Job ist es dann, herauszuarbeiten, wie weit die Person bereit ist, zu gehen.“ Derzeit lotet der Wahlsieger Kretschmann mit seinen Grünen bei Sondierungsgesprächen aus, mit wem er am liebsten eine Regierung bilden möchte. Die Grünen können wählen zwischen einer Neuauflage von Grün-Schwarz und einer Ampelkoalition mit SPD und FDP. Alle drei Parteien umgarnen die Grünen. In der zweiten Runde der Gespräche am Mittwoch und Donnerstag war vor allem bei den liberalen und sozialdemokratischen Ampel-Anwärtern viel Euphorie zu spüren. Sie wollten sich am Freitag erstmals auch zu zweit treffen, um die Ampel auszuloten. Am Samstag dann steht die dritte Sondierungsrunde auf dem Programm - dann erstmals mit einem Dreier-Ampel-Gespräch von Grünen, SPD und FDP. Außerdem kommen die Grünen erneut mit der CDU zusammen.

