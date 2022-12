Große Online-Galerie zeigt das Jahr 2022 in Bildern

Neckar-Bergstraße. Nach zwei Jahren Zwangspause durch Corona ist in der Region wieder Leben eingekehrt. Wir haben im Archiv gescrollt und eine Reihe von Fotos ausgewählt, die im Laufe des Jahres erschienen sind. Die Ereignisse reichen von der Verpflichtung von Bürgermeister Christoph Oeldorf in Schriesheim über die Dorfpride in Ladenburg (Bild) und die Eröffnung des Tageshospizes in Ilvesheim bis hin zum Bau des Nahwärmenetzes in Heddesheim und zu einem Wohnhausbrand in Edingen. Auch Abschiede haben das Jahr geprägt, so etwa jener des langjährigen Bürgermeisters Michael Kessler in Heddesheim oder von Fadime Tuncer als Kreisrätin. hje (BILD: Marcus Schwetasch)

