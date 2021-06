Gratis radeln mit VRNnextbike

Am Europäischen Tag des Fahrrads, dem 3. Juni, der dieses Jahr auf Fronleichnam fällt, kann das Fahrradvermietsystem VRNnextbike kostenfrei genutzt werden – und das im ganzen VRNnextbike-System: Ob in Mannheim, Heidelberg, Kaiserslautern, Bensheim oder in einer anderen der 20 Kommunen. Insgesamt stehen über 2100 Räder an 330 Stationen zur Verfügung.

Mitmachen können alle, die bei VRNnextbike registriert sind. Eine Registrierung kann in wenigen Schritten einfach über die nexbike-App oder über www.vrnnextbike.de vorgenommen werden. Auf einem Account können bis zu vier Räder gleichzeitig gemietet werden. Darüber hinaus können die Mieträder 30 Minuten vor Fahrtantritt kostenfrei reserviert werden. red

Info: Weitere Informationen unter www.vrnnextbike.de.