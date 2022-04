Gottesdienst für Trauernde

Edingen. Zu einem Gedenkgottesdienst für Trauernde wird in die evangelische Kirche nach Edingen eingeladen. Sich zu erinnern und Erinnerungen zu bewahren ist wichtig für Menschen. Es hilft dabei, das Leben und sich selbst verstehen zu lernen. Es ist eine gute Tradition in allen Religionen, an die Verstorbenen zu erinnern. Deshalb feiert der ökumenische Arbeitskreis Hospiz und Trauerbegleitung zusammen mit Pfarrer Bernd Kreissig am kommenden Mittwoch, 27. April, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche Edingen einen Gottesdienst für die Verstorbenen und lädt trauernde Menschen dazu ein.

Die christliche Hoffnung geht über das irdische Leben hinaus. Mit dem Thema „Meine Zeit steht in Deinen Händen“ will der Gottesdienst mit Texten aus der Bibel, Gedichten und Liedern, diese Hoffnung stärken.

Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Arbeitskreises auch über persönliche Fragen zu sprechen. Auf einem Büchertisch mit ausgewählter Literatur findet sich vielleicht auch der eine oder andere Ratgeber. hat

