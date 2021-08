Gottesdienst auf dem Marktplatz

Wenngleich in diesem Jahr erneut das Altstadtfest am zweiten Septemberwochenende in Ladenburg abgesagt werden musste, möchten evangelische und katholische Kirchengemeinde dennoch die junge Tradition eines gemeinsamen Gottesdienstes am Altstadtfest-Sonntag fortsetzen. So findet am Sonntag, 12. September, um 10 Uhr auf dem Marktplatz eine ökumenische Feier unter dem Titel „Begleitet – mit Jesus in einem Boot“ statt. Neben den Pfarrern David Reichert und Matthias Stößer wirken Mitglieder des „Arbeitskreises Ökumene“, evangelischer Posaunenchor und katholische Gottesdienstband mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund des geltenden Hygienekonzeptes bitten die Kirchen um Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 8. September, per Mail (pfarrbüro.ladenburg@kath-hela.de) oder Anruf im katholischen Pfarramt (Telefon: 06203/13540). Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der St. Galluskirche statt. Dort sind die Plätze jedoch begrenzt. pj