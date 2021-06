Edingen-Neckarhausen. Der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen hat am Mittwochabend mit großer Mehrheit den Bau eines Solarparks auf Ackerland in Edingen nahe der Autobahn abgelehnt. Nur die Offene Grüne Liste und Die Linke votierte für das Vorhaben der Klimaschutz plus Stiftung. Diese wollte die knapp einen Hektar große Fläche mit einer Blühwiese bepflanzen und Solarzellen installieren, die Strom für umgerechnet rund 200 Haushalte produzieren sollten.

AdUnit urban-intext1