Gemeindefest am Sonntag

Heddesheim. Vor 150 Jahren wurde die Evangelische Kirche in Heddesheim errichtet. Aus diesem Anlass lädt die Kirchengemeinde am Sonntag Erntedank, 2. Oktober, im Anschluss an den Gottesdienst zu einem bunten Gemeindefest.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Familiengottesdienst unter Beteiligung des Posaunenchors und Kirchenchors beginnt um 10 Uhr in der Kirche. Anschließend gibt es im Gemeindehaus und im Kirchgarten Kaffee und Kuchen sowie verschiedene Angebote zum Mittagessen.

Für Unterhaltung und kreative Betätigung sorgen unter anderem die Kindergärten mit ihren Spielstationen sowie die KinderKirche mit einer Erzählstation im Altarraum. Und für alle, die gerne singen, bietet Henning Scharf, der Organist der Gemeinde, ein offenes Singen mit Kirchen- und Volksliedern in der Kirche an (12.30 Uhr, 13.30 Uhr und 14.30 Uhr). Der Ausklang der Feier ist gegen 15 Uhr. red