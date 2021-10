Gelungene Jubiläumsgala mit Schubert

Eigentlich wollte der Männergesangverein-Liedertafel (MGV-Lie) 1861/07 Seckenheim in diesem Jahr etliche Veranstaltungen anlässlich seines 160-jährigen Bestehens durchführen, doch die Pandemie durchkreuzte alle Pläne des Vereins. Aufgrund der neuen Corona-Verordnungen und der Neubewertung der Lage für Geimpfte war es nun doch möglich, wenigstens das Konzert mit Franz-Schubert-Werken stattfinden zu lassen.

Für die Veranstaltung in der Mehrzweckhalle in Ilvesheim war es dem Seckenheimer Chor gelungen, zwei versierte Künstler zu gewinnen: den hessischen Tenor Lukas Schmidt und den aus Paris stammenden Pianisten Philippe Adam. Bei dieser sehr gut besuchten Jubiläumsgala unterstützt wurde der MGV-Lie von den Frauen und Männern des Gesangvereins Aurelia Ilvesheim und dessen gemischtem Chor, der wiederum durch Mitglieder des Seckenheimer Frauenchors ergänzt wurde. Die Gesamtleitung lag in den Händen von Peter Imhof, der ja die Chöre beider Gesangvereine führt.

Nachdem das Vorstandsduo Walter Veth und Reinhold Badmann die Ehrengäste, unter ihnen Bürgermeister Andreas Metz und Stadträtin Marianne Seitz, sowie die Besucher begrüßt hatte, startete der Männerchor mit einem „Weihegesang“ und einem weiteren Lied von Franz Schubert in den Abend. Der junge Sänger Lukas Schmidt vermochte es, gekonnt von Philippe Adam begleitet, mit einigen im Programm eingestreuten Liedern als Tenor zu überzeugen. Dabei kam das Ständchen „Leise flehen meine Lieder“ besonders gut an, und bei „Du bist die Ruh“ gab es gar Bravo-Rufe.

Viel Beifall verdienten sich auch die 13 Männer der Chorgruppe „Sen(i)ores“ a cappella mit dem „Abendfrieden“, und der große gemischte Chor erfreute nicht nur mit dem gelungenen „Tanz“. Schließlich avancierte Schuberts „Nachthelle“, mit Männerchor und Tenor, zum Höhepunkt des Abends. Zum Abschluss durfte sogar gemeinsam das „Heideröslein“ besungen werden, denn es war eine 2G-Veranstaltung, der man anmerkte, wie froh Gäste und Akteure waren, sich zwar registrieren zu müssen, aber ansonsten endlich wieder recht ungezwungen begegnen zu können. Auch das trug zur guten Stimmung und zum großen Erfolg des Konzerts bei.

