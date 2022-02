Geflügelpest erreicht Kreis Bergstraße

Lampertheim. Bei einem im Gemeindegebiet Lampertheim aufgefundenen Schwan sowie bei einer am Lampertheimer Altrhein tot aufgefunden Graugans ist die Geflügelpest (HPAI H5N1) nachgewiesen worden. Dies teilte die Pressestelle des Kreises Bergstraße mit. Die Kreisverwaltung habe eine Allgemeinverfügung erlassen, um die Einschleppung beziehungsweise weitere Ausbreitung der Geflügelpest durch Wildvögel zu verhindern. Diese Maßnahmen sehen vor allem die Stallpflicht für Geflügel und in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer Arten vor. Von der Stallpflicht ist Geflügel betroffen, welches in gewässernahen Gebieten, in der Regel in einem Abstand von bis zu 500 m Entfernung zum Uferbereich des Rheins, sowie in dem Gemeindegebiet Lampertheim gehalten wird.

