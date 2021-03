Mannheim. Durch einen besonderen Gedenkgottesdienst erinnern Jehovas Zeugen jedes Jahr an den Todestag von Jesus Christus. Weil die Religionsgemeinschaft wegen der Pandemie nach wie vor auf Präsenzgottesdienste verzichtet, wird der Gedenkabend in der Gemeinde in Mannheim an diesem Samstag, 27. März, um 19.30 Uhr per Videokonferenz abgehalten. Wer dabei sein möchte, soll sich bei der Gemeinde (Tel. 0621/84 60 56 39) melden, um einen Zugang zu erhalten.

