Fußwege auf Prüfstand

Ladenburg. Der Fußverkehrs-Check, seit 2015 ein Programm des baden-württembergischen Verkehrsministeriums, startet erstmals in Ladenburg, und zwar mit einem Auftaktworkshop am Donnerstag, 6. Oktober, um 19 Uhr im Domhofsaal (Hauptstraße 9). Ziel ist es, Fußwege in der Stadt attraktiver und sicherer zu machen. Bürgerinnen und Bürger sind gemeinsam mit Kommunalpolitik und Verbänden eingeladen, die Belange der Fußgängerinnen und Fußgänger zu diskutieren. In der zweistündigen Sitzung werden Themen und Routen für zwei Begehungen vorgeschlagen und gemeinsam diskutiert. Und so sieht der Fahrplan aus: Die erste Begehung findet am Donnerstag, 13. Oktober, und die zweite am Dienstag, 18. Oktober, ebenfalls um 16 Uhr statt. Treffpunkte will die Stadt noch bekannt geben. Der Abschlussworkshop ist für Dienstag, 15. November, um 18 Uhr im Domhof anberaumt. Für Rückfragen steht die städtische Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte Anna Struve zur Verfügung. (Telefon: 06203 70-149, E-Mail: anna.struve@ladenburg.de). pj

