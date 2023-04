Ein noch unbekannter Autofahrer hat in Heddesheim einen Fußgänger angefahren und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei soll der Mann den 37-jährigen Fußgänger gegen 23.20 Uhr am Samstagabend im Bereich der Werderstraße angefahren haben. Anschließend blieb der Autofahrer kurz stehen und schaute nach dem zu Boden gestürzten 37-Jährigen. Allerdings stieg er dann sogleich wieder in sein Fahrzeug und verließ den Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Mannheim, Telefon 0621/174 42 20, oder beim Revier Ladenburg, Telefon 06203/930 50 zu melden. pol/red

