Führung in der Altstadt

Mit dem März beginnt in Weinheim an der Bergstraße auch wieder die Zeit, in der sich Besucher jeden Freitag einer Stadtführung mit einem Weinheimer Stadtführer anschließen können. Am 4. März findet die erste Altstadtführung dieses Jahr statt, danach jede Woche. Die Führungen beginnen um 18 Uhr, dauern eineinhalb Stunden und kosten vier Euro pro Person. Eine Anmeldung bei der Tourist-Info am Marktplatz unter 06201/8 26 10 oder tourismus@weinheim.de ist erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ziele der Stadtführung sind die romantische Altstadt mit dem historischen Gerberbachviertel mit seinen vielen Fachwerkhäusern, der Hutplatz, die alten Wehrtürme und die Geschichte rund ums Schloss. Treffpunkt, Start und Ziel ist immer der Marktplatzbrunnen vor dem Alten Rathaus. Die Altstadt-Führung ist auch für Gruppen bis zehn Personen auch in englischer, französischer, spanischer, italienischer und polnischer Sprache möglich. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2