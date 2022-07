Frontalzusammenstoß auf B3 bei Nußloch - Sperrung aufgehoben

Nußloch. Aufgrund eines Verkehrsunfalls war die B3 am Montagnachmittag von Heidelberg in Richtung Wiesloch, zwischen der Anschlussstelle Massengasse und der Walldorfer Straße für rund drei Stunden blockiert. Wie die Polizei berichtet, war eine 39-jährige Autofahrerin von Wiesloch in Richtung Heidelberg unterwegs, als sie kurz nach 13 Uhr aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sie frontal mit einem 52-jährigen Mercedes-Fahrer. Beide wurden verletzt in eine Klinik gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von run 60.000 Euro. Nachdem diese abgeschleppt waren, wurde die Fahrbahn kurz vor 16 Uhr wieder freigegeben. Der Verkehr hatte sich aus Richtung Heidelberg mehrere Kilometer bis auf die B 535 und in Teilen auch auf Speyerer Straße zurückgestaut.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Gegen abgestellten Anhänger in Eberbach geprallt - rund 6000 Euro Sachschaden Mehr erfahren Blaulicht Zwei Radfahrer bei Unfall in Heidelberg schwerverletzt Mehr erfahren