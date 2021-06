Stimmen die Wetterprognosen, dann könnte den Freibädern und Badeseen der Region am Wochenende der erste größere Ansturm ins Haus stehen: Mindestens der Sonntag dürfte mit viel Sonnenschein seinem Namen Ehre machen. Wer das zu einem Sprung ins Becken oder einer Runde Schwimmen im See nutzen will, sollte nicht allzu lange überlegen. Wegen der Corona-Beschränkungen sind in den Einrichtungen die

...