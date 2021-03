Neckarsteinach. Nachdem eine Unbekannte am Bahnhof in Neckarsteinach einen neunjährigen Jungen ins Gleisbett gestoßen haben soll, hat sich aufgrund des Zeugenaufrufs eine 59-Jährige bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass sie offenbar die gesuchte Person sei. Wie sich der Vorfall genau abgespielt habe, müssten nun die weiteren Ermittlungen zeigen, teilen die Beamten mit. Der Junge hatte sich einen Arm gebrochen sowie Schürfwunden und Prellungen erlitten.

Ursprüngliche Meldung:

Eine Unbekannte hat am Bahnhof in Neckarsteinach einen Neunjährigen ins Gleisbett gestoßen. Der Junge wurde bei dem Sturz verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Gruppe von vier Kindern am Freitag gegen 15 Uhr aus noch unbekannten Gründen wohl den Unmut der Frau erregt, worauf sie einen Jungen aus der Gruppe mitsamt seinem Fahrrad auf die Gleise schubste. Die Freunde des Jungen halfen ihm anschließend wieder aus dem Gleisbett heraus, bevor um 15.12 Uhr die S-Bahn in Richtung Heidelberg einfuhr. Die Frau stieg demnach in die Bahn, ohne sich um den Neunjährigen zu kümmern.