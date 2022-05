Frau stirbt auf der L 631

Heddesheim. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 631 ist am Montagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen. Die Autofahrerin war gegen 13.20 Uhr von Viernheim kommend Richtung Heddesheim unterwegs. Laut den Unfallermittlungen der Polizei kam sie kurz vor der Einfahrt zum Golfclub in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum. Warum sie von der Fahrbahn abkam, ist noch unbekannt. An dem Unfall war laut Verkehrsunfalldienst niemand weiteres beteiligt.

Zwar wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, doch die Einsatzkräfte konnten die Frau nur noch tot aus dem Fahrzeug bergen. Die Feuerwehr Heddesheim war an der Leichenbergung beteiligt und insgesamt mit elf Mann im Einsatz. Wie der stellvertretende Kommandant Stephan Koschel mitteilte, leisteten die Wehrleute vor Ort Brandschutz und klemmten bei dem Unfall-Pkw, der sich nach dem Aufprall auf den Baum noch mehrfach gedreht hatte, die Batterie ab.

Die Landstraße musste während der Bergung und den Unfallermittlungen voll gesperrt werden; erst um 16.45 Uhr konnte die L 631 wieder freigegeben werden. pol/sko

