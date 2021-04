Frau bei Wohnungsbrand in Sinsheim verstorben

Sinsheim. Eine Frau ist am Freitag nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Sinsheim verstorben. Die Bewohnerin konnte nach ersten Erkenntnissen der Polizei nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden, teilte die Behörde mit. Zwei weitere Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert. Eine weitere Person wurde am Brandort ambulant versorgt.

Das Feuer im Stadtteil Hasselbach war gegen 16.45 Uhr aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Gegen 17.25 Uhr war es gelöscht. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die Brandwohnung war bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Ermittlungen wurden seitens Kriminalpolizeidirektion Heidelberg aufgenommen.

Die Straßen rund um den Brandort waren während der Einsatzmaßnahmen gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.