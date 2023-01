Fiat Panda fährt gegen Straßenschild in Bad Dürkheim

Bad Dürkheim. Ein Unbekannter ist am Donnerstag gegen ein Straßenschild in Bad Dürkheim gefahren und dabei einen Schaden von 100 € verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Fahrer eines Fiat Panda gegen 15.30 Uhr an dem Schild in der Mannheimer Straße vorbei. Dabei beschädigte er es. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Zeuge beobachtete die Tat und informierte die Polizei. Er konnte Teile des Kennzeichens und eine Täterbeschreibung nennen. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06322 963 0 bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden.