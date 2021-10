Wegen der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes sind die Freiwilligen Feuerwehren aus der Region am Donnerstagmorgen zeitweise in Bereitschaft versetzt worden. Sie stehen in den Gerätehäusern bereit, um sofort für Einsätze ausrücken zu können. Gegen Mittag erwarten die Feuerwehren eine Entspannung der Lage.

In Ladenburg erfolgte die erste Alarmierung um 7.14 Uhr. Dort

...