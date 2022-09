Feuerwehr gibt Einblick

Heddesheim. Die Freiwillige Feuerwehr Heddesheim lädt nach zweijähriger Zwangspause durch Corona wieder zu einem Tag der offenen Tür ein. Am Samstag, 18. September, öffnen die Brandschützer ab 10 Uhr die Tore des Gerätehauses am Rathaus. Los geht es mit einem Weißbierfrühstück, das von Ralf Siegel musikalisch begleitet wird. Ab 14 Uhr gibt es eine große Auswahl an Torten und Kuchen, die man sich bei einer Tasse Kaffee im benachbarten Bürgerhaus schmecken lassen kann. Für die kleinen Besucher hat die Feuerwehr unter anderem eine Hüpfburg organisiert. Neben der Ausstellung der eigenen Fahrzeuge werden dieses Jahr auch Einsatzfahrzeuge von DLRG und dem Deutschen Roten Kreuz zu sehen sein. red

