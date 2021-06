Feuerwehr befreit verfangenen Mauersegler

Weinheim. Die Weinheimer Feuerwehr hat einen verfangenen Mauersegler aus seiner misslichen Lage befreit. Der Vogel verfing sich nach Angaben der Feuerwehr am Samstagvormittag in einer Dachrinne eines Gebäudes in der Karlstraße. Nachdem es Anwohnern nicht gelang, das Tier zu befreien, rückten die Einsatzkräfte mit einer Drehleiter an und retteten den Mauersegler, der nicht nur eingeklemmt, sondern auch er Sonnenstrahlung ausgesetzt war.

Die Feuerwehr Weinheim rettete den in einer Dachrinne verfangenen Vogel. © Feuerwehr Weinheim

„Der Vogel war sichtlich dankbar und blühte auch schnell wieder auf,“ hieß es seitens der Feuerwehr nach der Rettungsaktion. Das Tier wurde anschließend mit ins Feuerwehrzentrum mitgenommen und später in die Obhut der NABU-Gruppe Mauersegler gegeben.