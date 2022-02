Fast 8000 aktive Fälle im Kreis

Fast 8000 Menschen im Rhein-Neckar-Kreis sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert und deshalb in Quarantäne. Das geht aus den am Donnerstag vom Landratsamt veröffentlichten täglichen Zahlen hervor. Demnach gibt es 7951 sogenannte aktive Fälle in den Städten und Gemeinden – der bisherige Höchstwert vom Vortag wurde damit nochmals um knapp 800 übertroffen.

Insgesamt 1334 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden meldete die Behörde zudem am Donnerstag. Am Mittwoch waren es mit 1879 so viele wie noch nie in der Corona-Statistik des Kreises gewesen. Im Vergleich zum Donnerstag der Vorwoche, als der Kreis 1736 bestätigte Infektionen meldete, liegt die jüngste Zahl der neuen Fälle immerhin um mehr als 400 – und damit deutlich – niedriger. Weitere Verstorbene registrierte der Landkreis am Donnerstag erfreulicherweise nicht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach den Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) am Donnerstag bei 1664,3. Am Mittwoch hatte die Behörde die Zahl der Neuinfektionen je Woche und 100 000 Einwohner mit 1622,9 angegeben, am Donnerstag der Vorwoche waren es 1263,3.

Die Lage in den Kommunen

Die Übersicht zeigt die Corona-Lage in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (bisher registrierte Fälle / tagesaktuelle Neuinfektionen / noch infizierte Personen):

Ed.-Neckarhausen: 1974 / 56 / 212

Heddesheim: 1690 / 26 / 139

Hirschberg: 1076 / 19 / 130

Ilvesheim: 1195 /17 /168

Ladenburg: 1353 /26 / 134

Schriesheim: 1445 / 29 / 173

Weinheim: 5931/ 110 / 718

Info: Mehr Infos: www.rhein-neckar-kreis.de/coronavirus