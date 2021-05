Familienvater bedroht Ehefrau und Kinder mit Schusswaffe

Groß-Rohrheim. Ein 42-jähriger Mann hat seine Ehefrau und vier Kinder mit einer Waffe bedroht. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Sonntagabend gegen 19 Uhr zu einem Familienstreit in einem Anwesen in der Kornstraße. Der 42-Jährige gab dabei einen Schuss ab und drohte damit, Anwesende zu töten. Eine größere Anzahl an Funkstreifen wurde gerufen und sperrte den Einsatzort weiträumig ab.

AdUnit urban-intext1

Als die Beamten eintrafen, hatte der Mann das Anwesen bereits verlassen. Seine Ehefrau und die vier Kinder wurden daraufhin in Sicherheit gebracht. Gleichzeitig wurde die Suche nach dem Flüchtigen eingeleitet. Dieser wurde dann gegen 21 Uhr im Bereich der Rheinstraße/Falltorstraße gesichtet und unmittelbar danach festgenommen werden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.