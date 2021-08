Fallzahlen gehen rasch nach oben

Die Corona-Fallzahlen im Rhein-Neckar-Kreis gehen rasch nach oben – was dabei aufmerken lässt, ist der im Vergleich zum Vorjahr viel steilere Anstieg der Infektionskurven.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Tiefpunkt an „aktiven Fällen“ (Menschen, die sich mit Sars-CoV-2 infiziert haben und in Quarantäne sind) war im Jahr 2020 etwa um den 6. Juli erreicht: Elf Menschen waren im Kreis damals infiziert. Vier Wochen später, am 6. August, waren es 35, am 19. August 2020 dann 53 – das bedeutet einen Anstieg innerhalb dieses Zeitraums von rund sechs Wochen um das 4,8-Fache.

2021 bietet sich ein ganz anderes Bild: Von 30 infizierten Personen am 6. Juli schnellte die Zahl über 173 am 6. August auf 334 Infizierte am 19. August 2021 – das bedeutet einen Anstieg im Vergleichzeitraum zum Vorjahr um das 11,1-Fache.

Also baut sich die bevorstehende vierte Welle im Kreis mehr als doppelt so schnell auf (2,3), als im vergangenen Jahr. Bei den Werten der Sieben-Tage-Inzidenz ist der Anstieg sogar noch dramatischer (2020: 8,5-fach; 2021: 22,4-fach).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Corona-Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (zuerst die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die Neuinfektionen und die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 583 (0/5)

Heddesheim: 539 (1/14)

Hirschberg: 349 (2/3)

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ilvesheim: 383 (0/8)

Ladenburg: 438 (0/2)

Schriesheim: 397 (0/12)

Weinheim: 1765 (3/13)

Info: Dossier unter mannheimer-morgen.de/corona