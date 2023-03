Rhein-Neckar-Kreis. An der Kreuzung der Hauptstraße und der Deywiesenstraße in Wiesenbach steht derzeit ein Fahrzeug in Vollbrand. Wie die Polizei mitteilt, ist die Feuerwehr aktuell im Einsatz. Über Verletzte oder die Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt. Es müsse mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1