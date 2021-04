Fahrradfahrer wird von Auto erfasst - lebensgefährlich verletzt

Schriesheim. Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall mit einem Auto in Schriesheim lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Der Unfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 13.30 Uhr am Schulzentrum in der Conradstraße ereignet. Der 51-jährige Radfahrer hatte gerade das Gelände verlassen, als er von dem 56-jährigen Autofahrer erfasst wurde, der in Richtung "In den Fensenbäumen" unterwegs war. Nach notärztlicher Behandlung des 51-Jährigen, wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

AdUnit urban-intext1

Sowohl das Fahrrad, als auch das Auto wurden sichergestellt. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.