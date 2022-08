Weinheim. Die nächste Fackelführung für Kinder wird in Weinheim am Freitag, 5. August, 21 Uhr, angeboten. Stadtführer ist Franz Piva. Im Schein züngelnder Fackeln zieht die Gruppe durch die romantische Weinheimer Altstadt, bewundert vom Amtshausplatz aus die schemenhaft beleuchteten Burgen, erfährt, wie man einst Ritter werden konnte und lauscht den Sagen vom „Burgschatz auf der Windeck“.

Stadtführer Franz Piva führt die Kinder zu den spannendsten Plätzen der Stadt und erzählt kindgerecht Geschichten, wie es früher war – oder auch gewesen sein soll. Treffpunkt ist am Marktplatzbrunnen, die Führung dauert etwa 1,5 Stunden und ist geeignet für Schulkinder bis etwa 13 Jahre. Die Mitnahme von Taschenlampen wird empfohlen. Die Teilnahme kostet pro Kind und Begleitperson je vier Euro.

Anmeldung bei der Tourist-Info der Stadt Weinheim am Marktplatz, Telefon 06201/ 82 610 oder per Mail an tourismus@weinheim.de. Die Führung kann auch zu anderen Zeiten für Kinder-Gruppen und Geburtstage gebucht werden. red