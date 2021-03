„Extinction Rebellion“-Aktion – mehrere Umweltaktivisten protestieren in Mannheim und Heidelberg

Mannheim/Heidelberg. Mehrere Personen haben am Sonntag in Mannheim und Heidelberg unabhängig voneinander für den Klimaschutz protestiert. Die Umweltaktivisten-Bewegung „Extinction Rebellion“ hatte bundesweit zur Aktion „Rebellion of One" aufgerufen“. Dem schlossen sich in Mannheim zwei Personen an. In Heidelberg waren es sechs. Allesamt setzten sich ab 13 Uhr unabhängig voneinander für wenige Minuten auf die Straße. Der Aufforderung der Beamten, die Straße zu verlassen, kamen die Aktivisten jeweils nach. Verkehrsbehinderungen entstanden durch die Aktionen nicht.

AdUnit urban-intext1

Zur Aktion heißt es auf der Homepage von „Extinction Rebellion“: „Die Rebellion of One ist eine brandneue Aktionsform, die das Beste aus der aktuellen Corona-Situation macht. Bei ihr wird die Straße von einer einzelnen Person blockiert – an tausenden Orten.“ Die Blockade sollte solange andauern, „bis die blockierende Person sich entscheidet zu gehen oder von der Polizei entfernt wird.“