Erstmals mit Flohmarkt

Ladenburg. Das zweitägige Sommerfest der Türkisch-Islamischen Gemeinde Ladenburg findet am Samstag, 25. Juni, von 11 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 26. Juni, von 11 bis 18 Uhr auf der Festwiese am Wasserturm in der Neckarstraße 62 statt. An beiden Tagen ist jeweils bis 16 Uhr Flohmarkt mit Trödel und Kindersachen. Es gibt eine große Auswahl an türkischen Gerichten, wie Vorsitzender Sabit Uzun und Schriftführer Mehmet Kapucuoglu mitteilen.

Das weitere Programm enthält nach Folkloretänzen (Samstag um 12 Uhr, Sonntag um 11 Uhr) auch Beiträge der örtlichen Polizei (Samstag: 13.30 bis 14.30 Uhr, Sonntag: 13 bis 14 Uhr). Danach tritt jeweils eine Stunde lang Clown Jackie Murat auf. Es folgen Angebote der Freiwilligen Feuerwehr Ladenburg (Samstag: 15.30 bis 16.30 Uhr, Sonntag ab 15 Uhr). Anschließend zeigt eine Folkloregruppe Derwisch-Tänze (ab 16.30 bzw. 16 Uhr). Ab 17.30 und 17 Uhr ist jeweils traditionelle türkische Volksmusik zu hören. Am Sonntag um 12 Uhr stehen zudem Begrüßungs- und Dankesreden mit Ehrengästen im Mittelpunkt. pj