Erste Tickets für Waidsee im Verkauf

Weinheim. Bademeister Markus Hester trägt noch lange Hosen und einen dicken Pulli, wenn er den Weg zwischen den Strandbad-Liegewiesen am Weinheimer Waidsee inspiziert. Und die Badeschuhe stehen noch im Schrank des Bademeister-Büros. Aber die Spannung ist ihm schon anzumerken: Das Strandbad ist bereit für den Badebetrieb, der am Samstag, 14. Mai, startet – auch wenn das Wasser wegen der kühlen Nächte im Moment noch bitterkalt ist: Das Thermometer zeigt 13 Grad Wassertemperatur an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Letzte Arbeiten in Sanitäranlagen

Seit einigen Wochen ist Hester mit seinem Team vor Ort, um das Strandbad herzurichten. Die Wiesen sind frisch gemäht, die Bäume zurechtgeschnitten, sogar die Nilgänse weitgehend vertrieben. Es kann also bald losgehen. Auch die Sanierungsarbeiten in den Toiletten und Duschen sollen am 14. Mai fertig sein. Alles liegt im Zeitplan.

Die Stadt hat außerdem ein neues Ticketsystem angeschafft: Mit der Ticket-App kann man künftig nicht nur Karten buchen. Mit einer Jahreskarte kann der Besucher an Warteschlangen vorbei und die Karte selbst einscannen. Es gibt wie vor der Corona-Pandemie wieder Familien- und Saisonkarten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Strandbad öffnet täglich

Der Vorverkauf der Saisonkarten für Familien und Elternteilkarten für Alleinerziehende mit Zusatzkarten für Kinder hat schon begonnen. Ab dem 11. Mai ist auch der Kauf von Saisonkarten für Erwachsene und Ermäßigte online über die „eTickets Weinheim“ App möglich.

Außerdem startet der Vorverkauf an der Strandbadkasse gegen Barzahlung ebenfalls am 11. Mai, jeweils zwischen 10 und 16 Uhr. Im Mai und September öffnet das Strandbad täglich von 9 Uhr bis 19.30 Uhr. Im Juni, Juli und August von 9 Uhr bis 20.30 Uhr.

Das Waldschwimmbad im Gorxheimer Tal öffnet je nach Wetterlage ebenfalls im Mai. Für dort beginnt der Verkauf von Familien- und Zeitkarten am 29. April im Hector-Sportcenter der TSG. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Info: Infos unter https://bit.ly/3K1hupJ