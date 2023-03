Ersatzverkehr nach Ausfall der S 6

Der S-Bahnverkehr der Linie 6 (S6) fällt auf der Strecke Bensheim, Weinheim und Mannheim in beiden Richtung noch bis Freitag, 31. März, komplett aus. Darauf weist unter anderem das gemeinnützige „Netzwerk bergstraße.mobil“ (b.mobil) hin. Als Grund gibt die in Bensheim ansässige Vereinigung, die aus Klimaschutzgründen die Nutzung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes fördert, Bauarbeiten auf der Riedbahn (Mannheim-Biblis-Frankfurt) an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Deshalb müssten viele Züge über die Main-Neckar-Bahnlinie (Mannheim/Heidelberg-Weinheim-Bensheim-Darmstadt-Frankfurt) umgeleitet werden. Auf dieser Strecke bestehen jedoch keine ausreichenden Kapazitäten, um die Mehrbelastung abzuwickeln. Nur die Regionalbahnlinien RB 67 und 68 sowie der Regionalexpress RE 60 verkehren noch regulär. Die S6 dagegen wird – jedoch nur teilweise – durch Busse ersetzt. Diese halten nicht an den Haltestellen Neu-Edingen/Friedrichsfeld, Mannheim-Seckenheim und Arena/Maimarkt. In sozialen Medien teilt b.mobil die Abfahrtzeiten der Schienenersatzbusse auf dem Abschnitt der S6 zwischen Bensheim und Mannheim mit (Internet: www.bergstrassemobil.de/fgi).

Noch bis zum 31. März

Die Busse fahren demnach zwischen 7 und 23 Uhr ab Weinheim Hauptbahnhof (ZOB-Steig 1) jeweils zur Minute 47 ab in Richtung Heddesheim/Hirschberg (Weiterfahrt Minute 02) und Ladenburg (09) nach Mannheim ZOB am Hauptbahnhof (Ankunft zur Minute 37). Von dort (Steig E) geht es von 6 bis 23 Uhr jeweils zur Minute 45 ab in Richtung Weinheim (Ankunft 40). Die weiteren jeweiligen Abfahrminuten sind 13 (Ladenburg Bahnhof), 25 (Heddesheim/Hirschberg Bahnhof) und 33 (Lützelsachsen). Ab Weinheim Bahnhof (ZOB) fährt der Bus zur Minute 46 weiter in Richtung Bensheim (Ankunft zur Minute 18). pj