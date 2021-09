Erneut zwei Todesfälle registriert

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Dienstag erneut zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet. Wie die Behörde weiter mitteilte, handelt es sich um eine Frau zwischen 40 und 50 Jahren sowie um einen Mann zwischen 50 und 60 Jahren. Weitere Angaben werden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht gemacht. Die Zahl derjenigen, die bisher mit oder an Corona gestorben sind, liegt kreisweit nun bei 454.

Derweil sinkt die Zahl der aktiven Fälle im Rhein-Neckar-Kreis weiter. Aktuell (Stand Dienstag) sind 563 Menschen wegen eines positiven Corona-Testergebnisses in Isolation. Am Dienstag vor einer Woche waren es noch 693 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis ist am Dienstag im Vergleich zum Vortag laut Landesgesundheitsamt gestiegen. Dieser Wert gibt die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche an.

Blick in die Kommunen

Die folgende Übersicht zeigt die aktuelle Corona-Situation in den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße (Stand Dienstag). Vorne steht die Gesamtzahl der bisher gemeldeten Fälle, in der Mitte sind die Neuinfektionen aufgeführt. Hinten sind die aktiven Fälle zu sehen:

Edingen-Neckarhausen: 621 / 0 /10

Heddesheim: 577 / 0 / 13

Hirschberg: 367 / 0 / 10

Ilvesheim: 407 / 2 / 9

Ladenburg: 465 / 0 / 7

Schriesheim: 433 / 0 / 5

Weinheim: 1902 / 1 /42