Die Entwicklung der Corona-Pandemie im Rhein-Neckar-Kreis verläuft weiter in besorgniserregender Form, die Zahlen steigen weiter unaufhaltsam. 140 Neuinfektionen vermeldete das Landratsamt am Freitag, insgesamt 870 Menschen sind aktuell infiziert und müssen sich deshalb in Quarantäne aufhalten. In 55 Prozent der Fälle, bei 474 im Rhein-Neckar-Kreis, wurden Virus-Varianten entdeckt. Rund 400 davon sind der Variante B.1.1.7 (britische Variante) zuzuordnen. Andere Varianten haben nur einen geringen Anteil. Immerhin: Es musste kein weiteres Todesopfer in Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg inzwischen weiter um 7,7 Punkte auf jetzt 119,1. Dieser Wert gibt an, wie viele Neuansteckungen es pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche gegeben hat. Der aktuelle Wert hat sich innerhalb von zehn Tagen nahezu verdoppelt – am 16. März lag die Inzidenz noch bei 63,3. Vor vier Wochen hatte der Wert lediglich 51,6 betragen.

In den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße sahen die Corona-Zahlen am Freitag so aus (vorne die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 449 (45)

Heddesheim: 391 (11)

Hirschberg: 284 (10)

Ilvesheim: 292 (18)

Ladenburg: 329 (14)

Schriesheim: 300 (11)

Weinheim: 1291 (55)

